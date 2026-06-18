■FIFAワールドカップ2026 グループK ウズベキスタン−コロンビア（日本時間18日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ）

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グループステージ第1戦、初出場のウズベキスタン（FIFAランク50位）とコロンビア（FIFAランク13位）が対戦し、コロンビアが前半を1ー0とリードして折り返した。前半40分にDFのダニエル・ムニョスが難しいボールを合わせて先制点を挙げた。

ウズベキスタンは元イタリア代表DFで2006年W杯ドイツ大会優勝メンバーのファビオ・カンナバーロ監督（52）が率いる。一方、コロンビアは3大会連続出場となるハメス・ロドリゲス（34）を擁し、強豪ひしめく南米予選をアルゼンチン、コスタリカに次ぐ3位で突破してきた。

試合序盤から積極的に攻めたのはウズベキスタン。前半7分にはコロンビアDFホアン・モヒカ（33）がたまらずに激しいチャージをしてしまいイエローカードをもらった。前半17分、コロンビアは相手陣内の深くでボールをカットし、MFジョン・アリアスがシュート。ゴールを捉えることはできなかったが、ここからコロンビアのボール支配率が一気に上がった。

前半29分、センターライン付近からハメス・ロドリゲスが高精度のボールを前線に送るもわずかに合わず、得点とはならない。前半32分にはジョン・アリアスのパスにルイス・ディアス（29）が抜け出しシュートを放つもゴールポストに弾かれた。そのあともバイエルン所属、日本代表DF伊藤洋輝の同僚・ルイス・ディアスはスピード抜群のドリブルで相手陣内に切り込むとウズベキスタンDFアブドゥコディル・クサノフ（22）が足をかけイエローカードに。均衡が破れたのは前半40分、ルイス・ディアスのアーリークロスからのダニエル・ムニョス（30）が決めてコロンビアが先制。後ろからきた難しいボールをつま先で合わせ、ワールドカップ初出場初ゴールを決めた。