■MLB ドジャースーレイズ（日本時間18日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのレイズ戦に今季12度目の先発登板。6回、91球を投げて、被安打7、奪三振5、四死球2、失点4（自責点4）、防御率1.47で7勝目の権利を持って降板した。試合は4回まで無失点に抑えていた大谷だが、2点リードで迎えた5回に捕まり4失点。しかし6回裏にF.フリーマン（36）に2ラン本塁打が飛び出し逆転、再びリードを奪った。

左膝の状態が懸念される中の立ち上がり、先頭のY.ディアズ（34）を158.3kmの直球で空振り三振。続くJ.アランダ（28）は一ゴロ、C.マリンズ（31）は左直に打ち取り三者凡退の好スタートを切った。

続く2回はこの回先頭の4番・J.カミネロ（22）にスイーパーを弾かれ中安打を許したものの、後続を全てフライに打ち取り無失点。3回には、8番・H.フェドゥシア（29）をスイーパーで空振り三振に仕留めると、9番・T.ウォールズ（29）のレフトへの大きな当たりをA.コール（31）が好守で処理し、2死を奪った。しかし打線が2巡目に入ると、1番・ディアズに死球を与え、続くアランダにはスイーパーを捉えられ右安打を浴びた。得点圏に走者を背負った大谷だったが、マリンズを遊ゴロに打ち取り、ピンチを切り抜けて本塁を踏ませなかった。

0ー0のまま中盤に入った4回、大谷は4番・カミネロから始まる打線をカーブで2者連続三振を奪った。さらに6番・C.シンプソン（25）の打球はピッチャー強襲のあたりとなるも、大谷は好反応を見せ落ち着いた守備で、テンポよく抑えた。するとその裏、打線はM.ベッツ（33）の四球からチャンスを作ると、2死二塁からコールにレフトへの適時打が飛び出し、待望の先制点を挙げた。攻撃は続き、2死一、二塁と追加点の好機で、A.フリーランド（24）もレフトへのタイムリーを放ち、2ー0とリードを広げた。

しかし2点の援護点をもらった大谷だが5回、制球が乱れ先頭のV.メサル（24）に四球を与えると、すると続くフェドゥシアに中二塁打を放たれ、無死二、三塁とピンチに。すると9番・ウォールズにライトへの犠飛を許し、1点を返された。なおも1死三塁のピンチから1番・ディアズにセンターへの適時打を浴び、試合は2ー2の同点。その後も連打を浴び、1死満塁とすると、4番・カミネロの三ゴロの間に勝ち越し点を献上した。さらにR.パラシオス（29）にライトへの適時打を放たれ4失点。リードを守り切れず、逆転を許した。

打線は直後に無死満塁からK.タッカー（29）が四球を選択し押し出しで1を返し3ー4。1点差に変わり6回のマウンドにも上がった大谷は7番・メサルから始まる下位打線を三者凡退に抑えた。するとその裏、1死二塁から3番・フリーマンに2ラン本塁打が飛び出し逆転。再びリードを奪うと2死走者無しからは大谷が代打で出場。しかし初球を打つも遊ゴロに倒れた。7回、大谷は降板、2人目・E,エンリケス（23）にマウンドを託した。

試合前時点で6勝2敗、防御率1.06をマーク。前日の試合では6月5本目となる15号先制アーチを放ち打撃でも存在感を発揮した大谷。前回登板の11日のパイレーツ戦では、二刀流で出場し、投げては6回2/3、102球を投げて、被安打6（被本塁打1）、奪三振6、四死球4、失点4（自責点3）。今季ワーストの4失点で規定投球回には1アウト足らず、防御率1.06。救援陣が粘れずドジャースは逆転負け、大谷は7勝目を逃していた。その翌日には左膝の炎症を訴え途中交代をしている。