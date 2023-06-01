日本代表に相次ぐ懸念…３日後のチュニジア戦は大丈夫なのか【現地発】
オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分のみが公開された。
この日、オランダ戦で左膝を負傷した久保の姿はなかった。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認され、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
診断結果や全治期間は非公表となっているが、20日のチュニジア戦の欠場はほぼ確実となった。
さらに、エースストライカーの上田綺世も全体練習には加わらず。別メニューとなった。
20日のチュニジア戦に向けて、懸念材料だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！
この日、オランダ戦で左膝を負傷した久保の姿はなかった。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認され、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
診断結果や全治期間は非公表となっているが、20日のチュニジア戦の欠場はほぼ確実となった。
さらに、エースストライカーの上田綺世も全体練習には加わらず。別メニューとなった。
20日のチュニジア戦に向けて、懸念材料だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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