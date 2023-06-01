別メニューで調整する上田。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　オランダとの北中米ワールドカップ初戦を２−２で引き分けた日本代表は現地６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを実施。冒頭の約15分のみが公開された。

　この日、オランダ戦で左膝を負傷した久保の姿はなかった。日本サッカー協会によれば、ナッシュビルに戻ってからMRI検査を受けて、負傷が確認され、離脱はせず、早期復帰を目指してリハビリに励むという。
 
　診断結果や全治期間は非公表となっているが、20日のチュニジア戦の欠場はほぼ確実となった。

　さらに、エースストライカーの上田綺世も全体練習には加わらず。別メニューとなった。

　20日のチュニジア戦に向けて、懸念材料だ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【画像】久保はKポーズ、上田は拝みパフォ、長友はお決まりの…日本代表の北中米W杯公式ポートレートまとめ！

 