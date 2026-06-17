中島美嘉、TVアニメ『淡島百景』ED主題歌「光」のMV公開！光と影のコントラストで楽曲世界を表現

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中島美嘉が、6月17日にリリースしたニューシングル「光」のMVを公開した。

■MVは光と影が交錯する抽象的な映像で幕開け

「光」は、フジテレビ他にて放送中のTVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌として書き下ろされた楽曲。迷いながらも前へ進む人の背中をそっと照らすような、希望に満ちたメッセージが込められた一曲だ。

MVは、光と影が交錯する抽象的な映像で幕を開ける。レースの影が体を纏い、イバラのような刺々しい影が中島に絡みつき、その影はダンサーへと姿を変える。

そして優雅でコンテンポラリーな身体表現で中島を中心に舞い、「光」の存在である中島をダンサーたちが取り囲む。

ドラマチックに展開するライティングのなか、やがて多幸感に満ちたポジティブな高揚感をも感じさせる本作品は、光と影のコントラストで「光」という楽曲世界を表現した映像となっている。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「光」

■関連リンク

TVアニメ『淡島百景』作品サイト

https://awajima-anime.com/

中島美嘉 OFFICIAL SITE

http://www.mikanakashima.com/