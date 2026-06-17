M!LKの曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」を本日配信リリースした。

本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第二弾シングルである。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた一曲であり、劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る楽曲に仕上がっているという。配信直後からmora総合最新ランキング シングルにて1位を獲得するなど、早くも勢いを見せている。

さらに、MVも公開された。赤と黒の衣装をまとった曽野舜太と、白の衣装をまとった山中柔太朗という対照的なビジュアルが強烈だが、恋に落ちる衝撃を表現した雷鳴の演出や、2人が対となる振り付けにも注目の映像だという。

さらに、今作のジャケット写真は、少女漫画誌『ちゃお』で連載を持つ漫画家・中原杏による描き下ろしイラストとなっている。イラストの中で見事に絵となって登場している2人が、実際にその衣装をまとってどのように楽曲の世界観を表現しているのか、ぜひMVでもチェックしてほしい。

一方、M!LKは先日開催された＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026＞にて、「最優秀ボーイズアイドルカルチャーアーティスト賞」「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」「カラオケ・オブ・ザ・イヤー：J-POP」「ファミリーソング特別賞 家族が選んだベストソング2025」の5部門を受賞。「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の今後の展開にも、引き続き注目してほしい。

◾️「アイドルパワー」

配信：https://MILK.lnk.to/IDOLPOWER

◾️その他リリース情報 ○映像作品『M!LK 11th Anniversary Day〜爆裂11時間生配信〜』

2026年5月6日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/11thAnniversaryDay/

＜商品形態＞

初回生産限定Blu-ray NXS-737／\8,250（税込）

初回生産限定DVD NBS-808／\8,250（税込） ○映像作品『M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”』

2026年7月22日（水）発売

https://www.jvcmusic.co.jp/MILK/SMILEPOP/

＜商品形態＞

DVD & Blu-ray「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 “SMILE POP!”」

初回限定盤（Blu-ray+Photobook）VIZL-2539／￥9,350（税込）

初回限定盤（DVD+Photobook）VIZL-2540／￥9,350（税込）

通常盤（Blu-ray）VIXL-523／￥8,250（税込）

通常盤（DVD）VIBL-1219〜20／￥8,250（税込）

◾️＜M!LK ARENA TOUR 2026-2027 “シャカリキレボリューション”＞

2026年09月26日(土)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年09月27日(日)：福岡・マリンメッセ福岡B館

2026年10月24日(土)：宮城ゼビオアリーナ仙台

2026年10月25日(日)：宮城・ゼビオアリーナ仙台

2026年11月21日(土)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年11月22日(日)：神奈川・ぴあアリーナMM

2026年12月12日(土)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月13日(日)：愛知・Aichi Sky Expo ホールA

2026年12月25日(金)：大阪・⼤阪城ホール

2026年12月26日(土)：大阪・⼤阪城ホール

2027年01月15日(金)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月16日(土)：神奈川・横浜アリーナ

2027年01月17日(日)：神奈川・横浜アリーナ

特設サイト：https://sd-milk.com/pages/shakarikirevolution