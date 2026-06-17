◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神―楽天（１７日・甲子園）

阪神・岡田彰布オーナー付顧問がＡＢＣテレビの解説を務め、楽天の走塁をぶった切った。

阪神の６点リードで迎えた８回１死一塁で、村林がフルカウントから左中間に二塁打を放ったが、一塁走者の黒川がスタートを切っておらず、三塁どまりに。「楽天もこれ走ってないんや。一塁付いてないのに。野球本当にやってるかなという感じやね。３−２よ。それで走らんのは諦めてる感じに受け取られる。打者の打点もなくしているということやもんね。チームとして機能していない。こういう野球をやっているとやっぱり勝てないということよ」と生還できなかったシーンを酷評した。

阪神の快勝ムードだったとはいえ、その後、楽天は石原の三塁内野安打が佐藤の悪送球を誘い、２点を返し、平良にもタイムリーが出た。「点数は６点あいてるけど、まだ勝負してるんだしね。９回まで分からない。隙があるなら次の塁を狙うとかさあ。楽天（側も）お客さんが見に来ているんだから」とパ・リーグでも交流戦でも最下位争いしているイーグルスに苦言を呈した。