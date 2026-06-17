『2026 FNS歌謡祭 夏』第2弾出演アーティスト解禁

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7月1日18時30分から放送される、音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』。このたび、10組の第2弾出演アーティストが解禁となった。

■第2弾出演アーティスト（50音順）

映画ちいかわ

ELAIZA

カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）

CUTIE STREET

島袋寛子

TWS

TREASURE

BE:FIRST

FRUITS ZIPPER

ME:I

■『映画ちいかわ 』OPテーマをテレビ初披露

7月24日に公開を控える『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。映画化決定の発表以降、公開が待ちきれない人が続出し、SNSでも大反響を見せている。そんな映画のオープニングテーマ「くつずれ」を、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめとする人気キャラクターが杉並児童合唱団とともにテレビ初パフォーマンス。『FNS歌謡祭』でしか見られない豪華なコラボレーションに期待しよう。

■音楽ユニット・“カキンツハルカ”が初登場

ミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』での共演をきっかけに結成された音楽ユニット・カキンツハルカ。舞台・映画・ドラマと多才な活躍を見せる柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏が“演じるだけじゃ終わらない――歌で紡ぐ、あらたなステージ”を掲げ活動中。2025年に投稿された歌唱動画はSNSでも大きな話題に。2026年の頭に行われた4都市でのツアーも満員で幕を閉じた3人が、音楽番組初登場。圧倒的な歌唱力とパフォーマンスで、ステージを熱く盛り上げる。

さらに、デビュー30周年、島袋寛子が4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。超豪華アーティストと一夜限りのパフォーマンスする他、ELAIZA、CUTIE STREET、TWS、TREASURE、BE:FIRST、FRUITS ZIPPER、ME:Iが登場する。

■番組情報

フジテレビ『2026 FNS歌謡祭 夏』

07/01（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『2026 FNS歌謡祭 夏』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s