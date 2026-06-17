夢舞台へ！応募総数460人 東京ガールズコレクション 新潟開催の市民モデルが決定【新潟】
7月、朱鷺メッセで開かれる国内最大級のファッションイベント『東京ガールズコレクション(TGC)』。そのランウェーに立つ市民モデルを決めるオーディションが開かれました。
■柏百花記者
「古町の会場には、開演前から多くの人が詰めかけ熱気に包まれています。」
■神奈川県から
「神奈川から〝推し〟に会うために来た。」
先週末、新潟市で開かれた東京ガールズコレクションのプレイベント。本番にも出演する村重杏奈さんやタレントの辻希美さんの長女・希空さんら、人気モデルがランウェーを披露しました。
五泉や見附など新潟が誇る『ニット』を取り入れた衣装で会場を盛り上げました。
■モデル 希空さん
「普段は着ないような系統の衣装で、すごく新しい自分が新鮮だなと思います。すごく軽くて風通しも良くて涼しいので、ぜひ着てほしいなって思います。」
この日行われたのが、東京ガールズコレクションに出演する『市民モデルのオーディション』。応募総数460人のうち、小学1年生～60代までの男女15人が最終審査に臨みました。
■中学3年生 小柳咲希さん(14)
「将来の夢が女優になることで、(自分を)知ってもらう機会になるのがTGC。新潟に(TGCが)来ると聞いたとき、やるしかないと思って応募しました。」
■栄養士で3児の母 三浦美鈴さん(41)
「(栄養士は)マスクと帽子をする仕事なので、ほとんどおしゃれができない。女性としてもママとしても輝いている、自信満々でいられる自分を見せていきたい。」
ヘアメイクでいつもより少し大人っぽい表情に。審査に向け気持ちも高まります。
■小学5年生 藤澤恵真ちゃん(10)
「とてもかわいくて上手で感動しています。」
ステージの前には多くの観客が集まり、会場は熱気に包まれていました。そして、最終審査がスタート。5mほどのランウェーを歩き、ポーズを披露します。
自己PRでは、夢にかける思いを審査員に伝えます。
■小学1年生 渡邊葉南さん(6)
「新潟から世界で活躍するダンサーになりたいです。」
■看護師 田屋奈知さん(22)
「看護師として働きながら夢に向けて挑戦しています。私らしさを精いっぱい表現しながら、皆さまに注目してもらえるようなステージにしたいと思っています。」
迎えた『結果発表』－
本番のステージに立つことができるのは･･･わずか〝6人〟です。
小学生3人と中学生、そして社会人2人が最終審査を通過しました。
夢舞台への切符を手にした6人に、オーディションのアンバサダーを務める柏木由紀さんから花束が贈られました。
■栄養士で3児の母 三浦美鈴さん(41)
「(本番は)もっと緊張すると思うんですけど、とにかく楽しみたいというのが一番。」
■中学3年生 小柳咲希さん(14)
「新潟を盛り上げるという目的でTGCが開催されるので、私から新潟の大好きなところを皆さんに伝えられるようがんばります。」
6人がランウェーを披露する東京ガールズコレクションは、7月18日に朱鷺メッセで開かれます。
■柏百花記者
「古町の会場には、開演前から多くの人が詰めかけ熱気に包まれています。」
■神奈川県から
「神奈川から〝推し〟に会うために来た。」
先週末、新潟市で開かれた東京ガールズコレクションのプレイベント。本番にも出演する村重杏奈さんやタレントの辻希美さんの長女・希空さんら、人気モデルがランウェーを披露しました。
五泉や見附など新潟が誇る『ニット』を取り入れた衣装で会場を盛り上げました。
■モデル 希空さん
「普段は着ないような系統の衣装で、すごく新しい自分が新鮮だなと思います。すごく軽くて風通しも良くて涼しいので、ぜひ着てほしいなって思います。」
この日行われたのが、東京ガールズコレクションに出演する『市民モデルのオーディション』。応募総数460人のうち、小学1年生～60代までの男女15人が最終審査に臨みました。
■中学3年生 小柳咲希さん(14)
「将来の夢が女優になることで、(自分を)知ってもらう機会になるのがTGC。新潟に(TGCが)来ると聞いたとき、やるしかないと思って応募しました。」
■栄養士で3児の母 三浦美鈴さん(41)
「(栄養士は)マスクと帽子をする仕事なので、ほとんどおしゃれができない。女性としてもママとしても輝いている、自信満々でいられる自分を見せていきたい。」
ヘアメイクでいつもより少し大人っぽい表情に。審査に向け気持ちも高まります。
■小学5年生 藤澤恵真ちゃん(10)
「とてもかわいくて上手で感動しています。」
ステージの前には多くの観客が集まり、会場は熱気に包まれていました。そして、最終審査がスタート。5mほどのランウェーを歩き、ポーズを披露します。
自己PRでは、夢にかける思いを審査員に伝えます。
■小学1年生 渡邊葉南さん(6)
「新潟から世界で活躍するダンサーになりたいです。」
■看護師 田屋奈知さん(22)
「看護師として働きながら夢に向けて挑戦しています。私らしさを精いっぱい表現しながら、皆さまに注目してもらえるようなステージにしたいと思っています。」
本番のステージに立つことができるのは･･･わずか〝6人〟です。
小学生3人と中学生、そして社会人2人が最終審査を通過しました。
夢舞台への切符を手にした6人に、オーディションのアンバサダーを務める柏木由紀さんから花束が贈られました。
■栄養士で3児の母 三浦美鈴さん(41)
「(本番は)もっと緊張すると思うんですけど、とにかく楽しみたいというのが一番。」
■中学3年生 小柳咲希さん(14)
「新潟を盛り上げるという目的でTGCが開催されるので、私から新潟の大好きなところを皆さんに伝えられるようがんばります。」
6人がランウェーを披露する東京ガールズコレクションは、7月18日に朱鷺メッセで開かれます。