LAGHEADSが、TENDREを迎えての配信シングル「SSAW feat. TENDRE」を6月24日にリリースすることを発表した。

それぞれがソロとして、日本の音楽を牽引するアーティストたちから数多くのオファーを受けている小川翔（G）、山本連（B）、宮川純（Key）、伊吹文裕（Dr）の4人によって演奏されるサウンドグルーヴと、TENDREによる歌詞の世界観のコラボレーションに注目してほしい。

さらに、これまで配信シングルでもコラボレーションしてきたTENDRE、吉田沙良（モノンクル）、HIMI（東京公演のみ）らをゲストボーカルに迎えての＜Billboard Live Tour＞の開催も決定した。新曲とあわせてぜひチェックしていただきたい。