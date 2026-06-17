LAGHEADS、TENDREを迎えた楽曲「SSAW feat. TENDRE」配信リリース決定。＜Billboard Live Tour＞開催も
LAGHEADSが、TENDREを迎えての配信シングル「SSAW feat. TENDRE」を6月24日にリリースすることを発表した。
それぞれがソロとして、日本の音楽を牽引するアーティストたちから数多くのオファーを受けている小川翔（G）、山本連（B）、宮川純（Key）、伊吹文裕（Dr）の4人によって演奏されるサウンドグルーヴと、TENDREによる歌詞の世界観のコラボレーションに注目してほしい。
さらに、これまで配信シングルでもコラボレーションしてきたTENDRE、吉田沙良（モノンクル）、HIMI（東京公演のみ）らをゲストボーカルに迎えての＜Billboard Live Tour＞の開催も決定した。新曲とあわせてぜひチェックしていただきたい。
◾️「SSAW feat. TENDRE」
2026年6月24日（水）リリース
配信：https://nex-tone.lnk.to/SSAW
作詞：TENDRE / 作曲：TENDRE、小川翔、山本連、宮川純
◾️＜LAGHEADS Billboard Live Tour＞
※各会場1日2回公演／チケット発売中
大阪：9月17日（木）1st開場16:30 開演17:30 / 2nd 開場19:30 開演20:30
横浜：9月26日（土）1st 開場14:00 開演15:00 / 2nd 開場17:00 開演18:00
東京：10月17日（土）1st 開場14:00 開演15:00 / 2nd 開場17:00 開演18:00
MEMBER：小川翔（G）、山本連（B）、宮川純（Key）、伊吹文裕（Dr）
佐々木詩織 （Chor） ※東京 / 横浜のみ
GUEST：
（大阪 / 横浜）TENDRE 、吉田沙良（モノンクル）
（東京）TENDRE、HIMI、吉田沙良（モノンクル）