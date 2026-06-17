藤木直人、俳優デビュー30周年イヤーに新曲「Summer Snow」配信リリース
藤木直人が、新曲「Summer Snow」を7月8日に配信リリースする。
「Summer Snow」は、藤木直人本人の作詞・作曲による、甘く切ないピアノバラード。俳優デビュー30年を経た今も常に挑戦を続けてきている藤木直人が、ずっと大切にしてきた音楽活動でも、レコーディングにおいて初めて自身でピアノ演奏をするという新たなチャレンジで制作された楽曲。
さらに、本人の誕生日となる7月19日からは、自身初のビルボードライブ・ツアーを開催。キャリア30周年を迎えた藤木直人の魅力を間近で堪能できる、クラブ公演ならではの特別なステージとなっている。
「Summer Snow」
2026年7月8日(水)0:00配信開始
https://fujikinaohito.lnk.to/summer_snow
※Pre-add/Pre-seve（配信事前予約）受付中
＜藤木直人 Billboard Live Tour『Naohito Fujiki Live Tour ver14.5 Billboard Live 2026』＞
2026年7月19日(日) Billboard Live TOKYO
2026年7月20日(月・祝) Billboard Live TOKYO
2026年8月8日(土) Billboard Live OSAKA
2026年8月9日(日) Billboard Live OSAKA
2026年8月16日(日) Billboard Live YOKOHAMA
2026年8月30日(日) THE CLUB NAGASAKI
詳細：https://fujikinaohito.com/
関連リンク
◆藤木直人 オフィシャルサイト
◆藤木直人 オフィシャルX
◆藤木直人 オフィシャルYouTube