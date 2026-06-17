尾崎裕哉が父・尾崎豊さんの名曲を歌い継ぐ コンセプトライブ音源を初配信 「汚れた絆」「太陽の破片」「Forget-me-not」など14曲
シンガー・ソングライターの尾崎裕哉が、父である尾崎豊さんの遺した偉大な楽曲群を、新たな解釈によって現代に響かせ歌い継ぐプロジェクト『OZAKI PLAYS OZAKI』。昨年12月に開催され、満員の会場に深い感動と熱狂をもたらした同プロジェクトのコンセプトライブ第2弾『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』のライブ音源が、7月1日より初配信されることが決定した。
【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの一枚”の尾崎豊さん
尾崎さんが生前のライブで一度も演奏しなかった幻の楽曲「汚れた絆」、スペシャルゲストとして当時のサウンドプロデュースを担当した本多俊之（Sax）を迎えて披露された「太陽の破片」や「Forget-me-not」「Driving All Night」など、貴重な14曲が配信される。
同プロジェクトの次なる展開として、最新ステージとなる『OZAKI PLAYS OZAKI 3.』の開催が決定している。11月22日に大阪・NHK大阪ホール、11月23日に愛知・COMTEC PORTBASE、11月29日に東京・LINE CUBE SHIBUYAでライブが開催される。
■収録曲
01. 十七歳の地図
02. 路上のルール
03. 街角の風の中
04. 僕が僕であるために
05. 卒業
06. 太陽の破片
07. Forget-me-not
08. 15の夜
09. Freeze Moon
10. Driving All Night
11. Scramblin' Rock'n'Roll
12. 汚れた絆（ライブ音源初収録）
13. シェリー
14. I LOVE YOU
【写真】「息をのむほどカッコ良くて」妻・繁美さんが公開した“お気に入りの一枚”の尾崎豊さん
尾崎さんが生前のライブで一度も演奏しなかった幻の楽曲「汚れた絆」、スペシャルゲストとして当時のサウンドプロデュースを担当した本多俊之（Sax）を迎えて披露された「太陽の破片」や「Forget-me-not」「Driving All Night」など、貴重な14曲が配信される。
■収録曲
01. 十七歳の地図
02. 路上のルール
03. 街角の風の中
04. 僕が僕であるために
05. 卒業
06. 太陽の破片
07. Forget-me-not
08. 15の夜
09. Freeze Moon
10. Driving All Night
11. Scramblin' Rock'n'Roll
12. 汚れた絆（ライブ音源初収録）
13. シェリー
14. I LOVE YOU