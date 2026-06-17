LAMP EYE、RHYMESTER、キングギドラが集結する伝説のイベント「熱帯雨林」8月8日開催決定

今年で活動30周年を迎えるLAMP EYEが、盟友であるキングギドラとRHYMESTERをゲストに迎え、2026年8月8日（土）にクラブチッタ川崎にてHIPHOPイベント「熱帯雨林」を開催することが決定した。

本公演のタイトル「熱帯雨林」は、90年代の日本のHIPHOP黎明期に彼らが中心となって開催し、熱狂的なムーブメントを生み出した伝説的イベント「亜熱帯雨林」に由来する。その後「鬼だまり」「雷おこし」と形を変えながらシーンの基盤を築き上げてきた系譜が、今回、数々の伝説が生まれた聖地・クラブチッタ川崎を舞台に復活を遂げる。

彼らの代表曲にして日本のヒップホップシーンのアンセム的楽曲のひとつ「証言」のリリースから30年。日本HIPHOPシーンの創世記を強力に牽引した重鎮たちが伝説の地で再び相見え、当時のアンダーグラウンドの熱気を現代に再現する歴史的な一夜となる。

また、本イベントの開催に伴い、LAMP EYEの完全新作となる新曲「UP HILL BATTLE」が6月26日（金）に配信リリースされることもあわせて発表された。日本HIPHOP史の金字塔とも言える名曲「証言」から30年の時を経て生み出される本楽曲は、シーンの現在地を示す注目のアンセムとなるだろう。

開催にあたり、RINO（RINO LATINA II）は「証言を発表した平成8年から30年の時を経て、令和8年8月8日にクラブチッタ川崎で熱帯雨林を開催します（中略）熱い夜になる事間違いなし 90年代当時の風を感じに遊びに来て下さい」とコメント。DJ YASも「（イベント、新曲の）どちらも楽しみにしていてください」と自信をのぞかせている。

チケットは現在イープラスにて先行発売中。オールドヘッズから現在のリスナーまで、日本のHIPHOPシーンに新たな歴史が刻まれるこの貴重な機会を、ぜひ現場で体感してほしい。