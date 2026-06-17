ドリンクカップにミッフィーのめじるしを！ 2026年6月発売「miffy めじるしカップスリーブ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「miffy めじるしカップスリーブ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「miffy めじるしカップスリーブ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
miffy めじるしカップスリーブ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ミッフィー（ダイカット）
・メラニー（ダイカット）
・ミッフィー レッド
・ボリス＆バーバラ グリーン
・ミッフィー ブルー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「miffy めじるしカップスリーブ」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「miffy めじるしカップスリーブ」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ドリンクカップやペットボトルに可愛くめじるしミッフィーから、ドリンクカップやペットボトルに付けられる布製のスリーブが登場しました。平面で出てくる「フラットガシャポン」のアイテムとなっており、実用性も抜群です。自分のドリンクの可愛らしいめじるしとして、日常の様々なシーンで大活躍してくれます。
詳細情報▼商品名
miffy めじるしカップスリーブ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ミッフィー（ダイカット）
・メラニー（ダイカット）
・ミッフィー レッド
・ボリス＆バーバラ グリーン
・ミッフィー ブルー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)