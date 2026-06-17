17日、衆議院内閣委員会において、国民民主党の森ようすけ議員がグローバル・スタートアップ・キャンパス（GSC）構想について質問する中で、小野田紀美大臣の答弁に対し、委員会室から「全然理由になってないよ！ 全然だよ！」とヤジが飛ぶ一幕があった。

【映像】小野田大臣に「全然だよ！」ヤジの瞬間（実際の様子）

スタートアップの起業・経営経験を持つ森氏は、GSC構想に関連して計636億円が積まれている基金について、執行状況があまりにも悪いのではないかと指摘。内閣府の井上諭一統括官がこれまでの支出額の推移を説明したのに対し、小野田大臣は、今後の研究活動の本格化に伴って執行を加速させていく見込みを示した。また、基金残高を建物の建設費に充てることはないかとの森氏の確認に対し、井上統括官は、基金は先行的活動のためのものであり、建設経費等は別途財政当局に要求していくと言及した。

続いて森氏は、建設予定地である恵比寿の一等地にある国有地が運営法人に無償で貸し付けられる点を取り上げ、土地の価格や施設の建設費用、有償で貸し付けた場合の金額などを質問した。井上統括官は、土地の国有財産台帳価格が約200億円、施設の建設費は概算で約970億円程度になると答弁。さらに、有償で貸し付けた場合、定期借地権の借地料は年間8億円程度と見込まれると回答した。

これを受け森氏は、「8億円は安いのではないか」と疑問を呈しつつ、1000億円弱の建設費用が見込まれるものを無償で貸し付けることは実質的な資金提供と同じであり、予算上で金額が見えなくなるため経営上不健全であると主張。適正な金額で貸し付けることに変えた方がいいのではないかと見解を求めた。小野田大臣は、ハイリスクな分野において事業を安定的かつ確実に実施可能とする観点から、無償貸し付けが効果的であると答弁した。

森氏は、一旦有償で貸し付けた上でその分を補助金などで補填する構造にすれば毎年度の予算審議で民主的統制が取れるとして、仕組みを変える考えはないかと再質問した。小野田大臣が、前例のない挑戦的な取り組みを着実に実施していくためには運営法人の経営基盤の確保が必要であるため、有償ではなく無償で貸し付けると重ねて答えると、委員会室からは「全然理由になってないよ！ 全然だよ！」とのヤジが飛んだ。

森氏は、金額を見える化しなければ緊張感が出ないと反論し、有償貸し付けの構造に変えるべきだと付言。委員会室から「いい提案、その通りだよ！」とのヤジが上がる中、森氏は次の質問に移った。

（ABEMA NEWS）