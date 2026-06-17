タレント藤本美貴（41）が16日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。サッカー元日本代表で解説者の内田篤人氏（38）の行動に言及した。

番組では公開収録の様子が放送され、内田氏の妻からご飯に関するアンケートが読まれた。

横澤夏子（35）が「パパのファインプレーは？」という質問に対しての内田氏の妻の回答を読んだ。

内田氏の妻は「私が学校の用事などで午前中不在のとき、帰宅すると昼食が手配されていたときはとてつもなくうれしいです。ただ私が油断して普通のような顔をしてしまうと『これぐらいでは喜ばなくなってくれましたか』としっかり指摘をちょうだいします」と回答した。

横澤は「喜んでいただきたいですもんね」と反応した。

内田氏は「普通の反応が続いていくと、“ハンバーグじゃダメなんだ…”とか」と語った。

藤本が「内田さんは逆に、お昼ご飯毎回よろこんでますか？」と質問すると、内田氏は「なんですかなんですか」と慌てた。

藤本は「お昼ご飯出してもらったら毎回よろこんでますか？」と復唱。内田氏は「そういうことですよね…」と苦笑いし、「気をつけましょうね、パパ」と会場に収録を見に来たパパへ呼びかけて笑いを誘った。

藤本は「そういうことですよ」と念押しし、内田氏も「そういうことですよね…、さすがミキティさん…」とタジタジだった。