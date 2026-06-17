野口衣織（＝LOVE）ら豪華アーティスト35人、映画「GROTESQQQUE」参加決定 一ノ瀬美空（乃木坂46）・星野源なども出演
【モデルプレス＝2026/06/17】アニメ監督・アニメーターの錦織敦史氏とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」が遂に本格始動。ジャンルの垣根を超えた総勢35人の豪華参加アーティスト情報が公開された。
【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿
「アイドルマスター」や「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督を、社会的現象を巻き起こしたヒット作「シン・エヴァンゲリオン劇場版」（2021）にて総作画監督を務めた錦織氏が、本作の監督・脚本・キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」や「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorks。「ダーリン・イン・ザ・フランキス」や「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などをともに手掛けてきた両者がふたたびタッグを組み、それぞれに異なる世界観を持つ「エリィアンズ」「夜露死駆★少女」（読み：よろしくしょうじょ）「ノクターン〜このグロテスクな夜に〜」の3つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。
物語に息を吹き込むキャスト陣として、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良ら、ジャンルの垣根を超えた豪華面々が集結。SNS上では「ほんとに色んなジャンルの錚々たるメンバーで楽しみすぎる！」「錦織監督のアニメ作品のこのキャスト！誰がどんな役かも含めて、今からワクワクする！」と期待と歓喜の声が続々と寄せられ、早くも大きな反響に包まれている。
「GROTESQQQUE-グロテスク-」という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作。この度、個性と実力を兼ね備えた豪華アーティスト・総勢35人が、音楽を通じて本作品に参加することが明らかになった。参加が発表されたのは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽 ‐otoha‐、上北建、佐藤古都子 （yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 （グソクムズ）、Nakano ＋、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 （＝LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reolの35人。シンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家まで、多種多様な魅力が光るアーティストが作品を彩る。
それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。詳細情報は、7月以降に順次解禁予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原プロデュースアイドル「見惚れる」美脚際立つミニスカ姿
◆オリジナルアニメーション映画「GROTESQQQUE-グロテスク-」
「アイドルマスター」や「ダーリン・イン・ザ・フランキス」にて監督を、社会的現象を巻き起こしたヒット作「シン・エヴァンゲリオン劇場版」（2021）にて総作画監督を務めた錦織氏が、本作の監督・脚本・キャラクター原案を担当。制作は「SPY×FAMILY」や「ぼっち・ざ・ろっく！」をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオCloverWorks。「ダーリン・イン・ザ・フランキス」や「アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021『VOY@GER』」などをともに手掛けてきた両者がふたたびタッグを組み、それぞれに異なる世界観を持つ「エリィアンズ」「夜露死駆★少女」（読み：よろしくしょうじょ）「ノクターン〜このグロテスクな夜に〜」の3つの作品で構成される完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。
◆星野源・一ノ瀬美空・井上和ら豪華キャスト陣に歓喜の声
物語に息を吹き込むキャスト陣として、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良ら、ジャンルの垣根を超えた豪華面々が集結。SNS上では「ほんとに色んなジャンルの錚々たるメンバーで楽しみすぎる！」「錦織監督のアニメ作品のこのキャスト！誰がどんな役かも含めて、今からワクワクする！」と期待と歓喜の声が続々と寄せられ、早くも大きな反響に包まれている。
◆野口衣織ら豪華アーティスト35人が一挙解禁
「GROTESQQQUE-グロテスク-」という1つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作。この度、個性と実力を兼ね備えた豪華アーティスト・総勢35人が、音楽を通じて本作品に参加することが明らかになった。参加が発表されたのは、ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽 ‐otoha‐、上北建、佐藤古都子 （yutori）、sabio／高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士 （グソクムズ）、Nakano ＋、夏川椎菜、ななひら、野口衣織 （＝LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reolの35人。シンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家まで、多種多様な魅力が光るアーティストが作品を彩る。
それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。詳細情報は、7月以降に順次解禁予定となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】