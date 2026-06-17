町田トップ昇格2年目MF真也加チュイ大夢が関東社会人Lへ「力不足を感じることも多く」
FC町田ゼルビアは17日、MF真也加チュイ大夢(19)が関東1部のSHIBUYA CITY FCに育成型期限付き移籍すると発表した。期間は26シーズン活動終了日まで。
同選手は25年に町田ユースからトップ昇格。しかしここまでトップチームでの試合出場はなかった。
父親は山梨学院大で箱根駅伝を走った真也加ステファンさん、母親の玲世さんも世界選手権女子マラソン競技に出場した。
クラブを通じ「昨年トップチームに昇格してからの1年半、自分が思い描いていたような結果を残すことはできませんでした。力不足を感じることも多くありましたが、この素晴らしいチームで得た経験や学びは自分にとってとても大きな財産です。監督、コーチ、スタッフの皆さま、そしていつも応援してくださったファン・サポーターの皆さまには心から感謝しています。新しい環境でも成長できるよう日々努力し、少しでも成長した姿をお見せできるよう頑張ります」とコメントしている。
同選手は25年に町田ユースからトップ昇格。しかしここまでトップチームでの試合出場はなかった。
父親は山梨学院大で箱根駅伝を走った真也加ステファンさん、母親の玲世さんも世界選手権女子マラソン競技に出場した。
クラブを通じ「昨年トップチームに昇格してからの1年半、自分が思い描いていたような結果を残すことはできませんでした。力不足を感じることも多くありましたが、この素晴らしいチームで得た経験や学びは自分にとってとても大きな財産です。監督、コーチ、スタッフの皆さま、そしていつも応援してくださったファン・サポーターの皆さまには心から感謝しています。新しい環境でも成長できるよう日々努力し、少しでも成長した姿をお見せできるよう頑張ります」とコメントしている。