野村周平、眉毛全剃り＆刺青の“激変ショット”にファン衝撃「びっくりした」「ワイルド」
俳優の野村周平（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。“激変”した姿を披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「びっくりした」眉毛全剃り＆刺青の野村周平“激変姿”
投稿では「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、「そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました 30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です。そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」と自身の写真をアップ。眉毛が剃られ、ロン毛姿の野村の腕には、びっしりとタトゥーが描かれている。
続けて「自分の顔は直接見る事ができない。そしてふと鏡を見た時に『眉毛ないとこんなに人相って変わるんだ』と後悔もしましたがまた新しい自分が見れた事にも喜びを感じました。このガス人間というプロジェクトに参加させていただいて本当にありがとうございます」とつづり、「僕が出る新しい作品がこれから始まる。この広大な地球で、作品のためにできる限りのことをしたい。決して自分と監督とスタッフさんに恥じないように」と力強く記した。
野村はこの日、動画配信サービス「Netflix」のオリジナル作品、Netflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の新キャストとして発表されていた。この“激変”姿は役作りであることがうかがえ、投稿の最後には「#刺青は入れてません」と、実際にはペイントであることを明かした。
ファンからは「びっくりしたよ」「ワイルドで似合ってる」「めちゃめちゃイイ!!」「かなりタイプです」などの声が寄せられている。
【写真】「びっくりした」眉毛全剃り＆刺青の野村周平“激変姿”
投稿では「人生とは色々な選択の連続だ」と書き出し、「そう僕は20代の時に思い続けて自分とは何者かと思う毎日を過ごしてきました。色々なことに悩み、考え、僕は愛犬『スヌープ』の幸せのために我慢する選択をしました 30歳になって、新しい人生を始めようと思った時にふと、『刺青でもいれたろか』と浮かんだ。これからの人生を素直に生きようという決意の証です。そしてガス人間に出会い、刺青を描き、髪を伸ばしたら、眉毛が消えました」と自身の写真をアップ。眉毛が剃られ、ロン毛姿の野村の腕には、びっしりとタトゥーが描かれている。
野村はこの日、動画配信サービス「Netflix」のオリジナル作品、Netflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）の新キャストとして発表されていた。この“激変”姿は役作りであることがうかがえ、投稿の最後には「#刺青は入れてません」と、実際にはペイントであることを明かした。
ファンからは「びっくりしたよ」「ワイルドで似合ってる」「めちゃめちゃイイ!!」「かなりタイプです」などの声が寄せられている。