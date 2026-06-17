寺田心、電車内で正義感溢れる行動 上田晋也も感銘「心さんにするわ」
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の寺田心が6月16日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。正義感の強さが感じられるエピソードを語った。
【写真】“激変ぶり”話題の子役出身17歳俳優の近影
この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオに出演した専門家は、この言葉について「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力やそういった場面に居合わせた周りの方が、その状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。
MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が具体的な対処法を尋ねると、専門家は「たすけを求める」「より添う」「レコーディング」「まちがいを指摘する」「すり替える」という5つの介入法を紹介。これを聞いた上田が「心くんは何かやったことある？」と寺田に質問すると、寺田は「僕は、正義感が強いタイプ」と答えた。
続けて、寺田は「電車内で子どもが泣いて母親が周囲に『すみません』と詫びている中、どこぞから来た方が『うるさいんだよ』と言っていて。『うるさいのはあなたですよ』と直接言いました」と明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
さらに「そうしたら『なんだよ』と言ってたので『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違っていないのでそれ以上はやめてもらっていいですか？』と言ったら、次の駅で降りられた」と語った。このエピソードを聞いた上田は「ごめんね、心くんとか言って。これからは心さんにするわ！」と寺田の行動を称賛していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆寺田心、正義感溢れる行動語る
この日は「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。スタジオに出演した専門家は、この言葉について「日本語に訳すと『行動する傍観者』ということで、ハラスメント、痴漢、いじめ性暴力やそういった場面に居合わせた周りの方が、その状況を変えるために何ができるか？ということで『行動を起こす人』のことを指します」と説明した。
◆上田晋也、寺田心の行動に関心
続けて、寺田は「電車内で子どもが泣いて母親が周囲に『すみません』と詫びている中、どこぞから来た方が『うるさいんだよ』と言っていて。『うるさいのはあなたですよ』と直接言いました」と明かし、スタジオからは驚きの声が上がった。
さらに「そうしたら『なんだよ』と言ってたので『赤ちゃんは泣くのがお仕事なので、間違っていないのでそれ以上はやめてもらっていいですか？』と言ったら、次の駅で降りられた」と語った。このエピソードを聞いた上田は「ごめんね、心くんとか言って。これからは心さんにするわ！」と寺田の行動を称賛していた。（modelpress編集部）
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