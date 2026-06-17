業界最大規模のパチンコ・パチスロYouTubeチャンネル「スロパチステーション」の10周年を記念した、初の公式ムック『スロパチステーション10周年記念ファンブックMAXコンプリート!!!!!!』が、2026年7月7日に双葉社より発売される。

【画像】中身をチラ見せ

本書は2026年で10周年を迎える『スロパチステーション』（チャンネル登録者数192万人）と、関連チャンネルの『すろぱちすてぇしょん』（同112万人）、『Slopachi Station』（同39万人）を完全網羅した一冊。チャンネルの歴史に加え、実践演者のいそまる、よしき、じゃんじゃん、れんじろう、じゅりそん、るいべえの6人をロングインタビューや実践密着で紹介する。

収録されている「スロパチメンバー徹底解析」では、6人の最新プロフィールや名勝負コレクション、ロングインタビューを掲載。6人が一堂に会する「スペシャル座談会」では、チャンネルの過去・現在・未来について語り合っている。「チャンネル別実践密着」では、いそまる、れんじろう、じゅりそんの店舗実践を取材し、動画として成立したかボツになったかまで追う。

メンバー個人企画として、いそまる「10周年振り返りクイズ」、よしき「休日の夫婦ノリ打ち」、じゃんじゃん「大食いチャレンジ」、れんじろう「スキンケア講座」、じゅりそん「ナレーターに挑戦」、るいべえ「家無し生活最後の日」がラインナップ。あわせて、TV番組『スロパチTV』で共演する椿鬼奴とレインボー・ジャンボたかおによる特別対談も収録される。

このほか、6人がデビューしてからの出玉を年ごとにグラフで集計した「実践データ総まとめ」や、撮り下ろしカットからプライベートショットまでを収めた「スペシャルフォトギャラリー」も掲載。封入特典として「スロパチステーション オリジナルセルフ休憩札」が付属する。

（文=リアルサウンド ブック編集部）