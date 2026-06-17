日産、新型『キックス』を発表 299.97万円から【グレード＆価格一覧】
日産自動車は17日、都内で新型車発表披露会を行い、新型『キックス』を発表した。あす18日より発売する。
【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…日産新型『キックス』内外装全部みせ
同車は、SUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強く滑らかな加速性能や、高い静粛性により、人気のモデル。2代目となる新型『キックス』は、力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、大幅に燃費を向上させた第3世代「e-POWER」や、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、日常からレジャーまで、幅広いシーンで活躍するコンパクトSUVへと進化している。
■メーカー希望全国小売価格
【2WD】
X シンブルバッケージ：299万9700円
X：325万9300円
X＋：354万9700円
G：389万8400円
【4WD】
X e-4ORCE シンプルバッケージ：334万9500円
X e-4ORCE：359万9200円
X＋ e-4ORCE：388円9500円
G e-4ORCE：424万8200円
【写真多数】スタイリッシュでかっこいい…日産新型『キックス』内外装全部みせ
同車は、SUVらしい存在感と上質感を兼ね備えたエクステリアに加え、日産独自のハイブリッドシステム「e-POWER」による力強く滑らかな加速性能や、高い静粛性により、人気のモデル。2代目となる新型『キックス』は、力強く躍動的なエクステリアと高品質なインテリアに加え、大幅に燃費を向上させた第3世代「e-POWER」や、モデル初搭載となる電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、日常からレジャーまで、幅広いシーンで活躍するコンパクトSUVへと進化している。
■メーカー希望全国小売価格
【2WD】
X シンブルバッケージ：299万9700円
X：325万9300円
X＋：354万9700円
G：389万8400円
【4WD】
X e-4ORCE シンプルバッケージ：334万9500円
X e-4ORCE：359万9200円
X＋ e-4ORCE：388円9500円
G e-4ORCE：424万8200円