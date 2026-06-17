『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』タイムテーブル発表 Vaundy、BUMP OF CHICKEN、Adoらがメインステージのトリに
9月12日に開幕するロックフェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』のタイムテーブルが発表された。
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』タイムテーブル
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。5日間にわたり、音楽シーンを牽引する100組以上のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。会場は千葉・千葉市蘇我スポーツ公園となる。
各日のLOTUS STAGE（メインステージ）のトリは、12日がVaundy、13日がBUMP OF CHICKEN、19日がずっと真夜中でいいのに。、20日があいみょん、21日がAdoとなった。
■9月12日（土）出演者
アイナ・ジ・エンド／Awich／XG／おいしくるメロンパン／Creepy Nuts／go!go!vanillas／コレサワ／Saucy Dog／サンボマスター／JO1／SKRYU／Chilli Beans.／This is LAST／トゲナシトゲアリ／なとり／Vaundy／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／FOMARE／plenty／My Hair is Bad／Maki／LANA
■9月13日（日）出演者
IMP.／[Alexandros]／Age Factory／OddRe:／KUZIRA／Cloudy／クリープハイプ／サバシスター／湘南乃風／Da-iCE／日食なつこ／猫背のネイビーセゾン／NELKE／ハルカミライ／BUMP OF CHICKEN／FRUITS ZIPPER／ポルカドットスティングレイ／マカロニえんぴつ／宮本浩次／MONGOL800／『ユイカ』／優里／Laughing Hick
■9月19日（土）出演者
iLiFE!／秋山黄色／＝LOVE／KANA-BOON／CUTIE STREET／Chevon／jo0ji／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／CHiCO with HoneyWorks／超特急／DISH//／Number_i／NEE／ねぐせ。／Novelbright／NOMELON NOLEMON／ハンブレッダーズ／星街すいせい／マルシィ／muque／yama／ヤングスキニー
■9月20日（日）出演者
あいみょん／Ayumu Imazu／indigo la End／UVERworld／きゃりーぱみゅぱみゅ／CORTIS／四星球／sumika／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）／DXTEEN／東京スカパラダイスオーケストラ／NiziU／HANA／Hump Back／平井 大／FUNKY MONKEY BΛBY'S／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／M!LK／MON7A／レトロリロン／レミオロメン
■9月21日（月・祝）出演者
INI／Ado／ano／アンジュルム／UNFAIR RULE／CANDY TUNE／CLAN QUEEN／櫻坂46／SiM／SHANK／syudou／女王蜂／すりぃ／10-FEET／ファントムシータ／Fear, and Loathing in Las Vegas／Paledusk／MAZZEL／マキシマム ザ ホルモン／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／礼賛／WANIMA
【画像】『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026』タイムテーブル
『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』は2000年からスタートした音楽フェスティバル。昨年から開催時期を8月から9月へ変更し、今年で2回目の9月開催となる。5日間にわたり、音楽シーンを牽引する100組以上のアーティストがパフォーマンスを繰り広げる。会場は千葉・千葉市蘇我スポーツ公園となる。
■9月12日（土）出演者
アイナ・ジ・エンド／Awich／XG／おいしくるメロンパン／Creepy Nuts／go!go!vanillas／コレサワ／Saucy Dog／サンボマスター／JO1／SKRYU／Chilli Beans.／This is LAST／トゲナシトゲアリ／なとり／Vaundy／PEOPLE 1／04 Limited Sazabys／FOMARE／plenty／My Hair is Bad／Maki／LANA
■9月13日（日）出演者
IMP.／[Alexandros]／Age Factory／OddRe:／KUZIRA／Cloudy／クリープハイプ／サバシスター／湘南乃風／Da-iCE／日食なつこ／猫背のネイビーセゾン／NELKE／ハルカミライ／BUMP OF CHICKEN／FRUITS ZIPPER／ポルカドットスティングレイ／マカロニえんぴつ／宮本浩次／MONGOL800／『ユイカ』／優里／Laughing Hick
■9月19日（土）出演者
iLiFE!／秋山黄色／＝LOVE／KANA-BOON／CUTIE STREET／Chevon／jo0ji／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／CHiCO with HoneyWorks／超特急／DISH//／Number_i／NEE／ねぐせ。／Novelbright／NOMELON NOLEMON／ハンブレッダーズ／星街すいせい／マルシィ／muque／yama／ヤングスキニー
■9月20日（日）出演者
あいみょん／Ayumu Imazu／indigo la End／UVERworld／きゃりーぱみゅぱみゅ／CORTIS／四星球／sumika／超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）／DXTEEN／東京スカパラダイスオーケストラ／NiziU／HANA／Hump Back／平井 大／FUNKY MONKEY BΛBY'S／ブランデー戦記／BLUE ENCOUNT／フレデリック／M!LK／MON7A／レトロリロン／レミオロメン
■9月21日（月・祝）出演者
INI／Ado／ano／アンジュルム／UNFAIR RULE／CANDY TUNE／CLAN QUEEN／櫻坂46／SiM／SHANK／syudou／女王蜂／すりぃ／10-FEET／ファントムシータ／Fear, and Loathing in Las Vegas／Paledusk／MAZZEL／マキシマム ザ ホルモン／ももいろクローバーZ／ヤバイTシャツ屋さん／礼賛／WANIMA