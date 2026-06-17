ガスト、34年前のメニューを復刻 創業当時に展開… 18日から限定で販売
すかいらーくレストランツが運営するガストは17日、創業当時の復刻メニュー『初代和風さらだうどん』を含む夏の新メニューを18日から期間限定で展開すると発表した。
【写真】うまそう…ガストで復刻する34年前のメニュー
1992年の創業当時、サラダを楽しんでいただきながらも食事として満足感を味わってもらおうと作られ「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが、復刻した。カツオと昆布をベースに数種類の節を使用しているつゆに、良質な脂のうまみが特徴のシーチキン、花かつお、刻みのり、7種類のお野菜をトッピング。コクと旨みたっぷりなガスト伝統のさらだうどんとなっている。
このほか、ごろっと甘い白桃とアールグレイ香る桃尽くしの華やかなパフェが登場。今年はたっぷりのアールグレイ茶葉を使用した香ばしい紅茶クッキーを合わせ、爽やかに仕立てた。
初代和風さらだうどんは、849円（税込934円）〜908円（税込999円）で販売する。
【写真】うまそう…ガストで復刻する34年前のメニュー
1992年の創業当時、サラダを楽しんでいただきながらも食事として満足感を味わってもらおうと作られ「和風お食事サラダ」として販売していたメニューが、復刻した。カツオと昆布をベースに数種類の節を使用しているつゆに、良質な脂のうまみが特徴のシーチキン、花かつお、刻みのり、7種類のお野菜をトッピング。コクと旨みたっぷりなガスト伝統のさらだうどんとなっている。
このほか、ごろっと甘い白桃とアールグレイ香る桃尽くしの華やかなパフェが登場。今年はたっぷりのアールグレイ茶葉を使用した香ばしい紅茶クッキーを合わせ、爽やかに仕立てた。
初代和風さらだうどんは、849円（税込934円）〜908円（税込999円）で販売する。