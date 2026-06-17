オシャレすぎる71歳・片岡鶴太郎、カジュアルにも決める！ オフ感のあるコーデに反響
俳優であり画家としても活躍する片岡鶴太郎が17日、自身のInstagramを更新し、最新のコーデを公開。ファンから反響が寄せられている。
【写真】部屋着っぽくても組み合わせでオシャレに 片岡鶴太郎が公開したカジュアルコーデ
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
先月末にはスタイリッシュなスーツのコーディネートを披露して絶賛を集めていた片岡。この日は一転して、オフ感のあるカジュアルな姿を公開。グレーのTシャツにハット、サングラス、小物ではGUCCIのネックレスにTiffanyのイヤリングも。
御年71の年齢を感じさせない鶴太郎のスタイリッシュなコーディネートにファンからは「渋いなぁ」「何気なく着こなすのが、ステキです」「カッコ良すぎですわ」といった絶賛が届いている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）
【写真】部屋着っぽくても組み合わせでオシャレに 片岡鶴太郎が公開したカジュアルコーデ
片岡といえば、14年前から本格的にヨガを開始。現在も「夜11時に起き、朝5時までヨガを行う」という独自の生活リズムを続けている。食事は1日1食の朝食のみ。菜食中心の食生活とヨガの組み合わせが、年齢を超えた肉体を支えている。一方で、ファッションにも精通しており、Instagramではカジュアルからフォーマルまで、センス抜群のコーディネートを日々披露している。
御年71の年齢を感じさせない鶴太郎のスタイリッシュなコーディネートにファンからは「渋いなぁ」「何気なく着こなすのが、ステキです」「カッコ良すぎですわ」といった絶賛が届いている。
■片岡鶴太郎（かたおか つるたろう）
1954年12月21日生まれ、東京都西日暮里出身。高校卒業後、片岡鶴八師匠に弟子入り。3年後には声帯模写で独り立ちし、東宝名人会、浅草演芸場に出演。その後、バラエティ番組で人気に。1988年にはボクシングのライセンスを取得。1995年には、東京にて初の個展「とんぼのように」を開催。現在は幅広いキャラクターを演じる役者としても、ドラマ・映画・演劇など様々なメディアで活躍している。
引用：「片岡鶴太郎」Instagram（@tsurutaro_kataoka_official）