【ニカゲーム】timelesz猪俣周杜、外国人に“猪俣節”さく裂 冒頭から先行き不安な展開
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）。きょう17日の放送では、二階堂と猪俣が外国人3人に英語で日本の伝統的な遊びを説明する。
【番組カット】何を見たんだ…驚いた表情を浮かべる猪俣周杜
今夜のゲーム「日本の遊び外国人に伝えられるかな」は、超実戦型の英語力が試される（!?）。二階堂と猪俣からレクチャーを受けた外国人たちは、2人の説明通りにお題を再現する。そして、その様子を見た解答者・新山（さや香）が、どんな遊びなのかを予想し当てられればゲームクリアとなる。
お題を手にした二階堂と猪俣は、さっそく英語で説明をスタート。拙いながらも必死に伝えようとする2人に応えるように、外国人も互いに相談しながら理解を試みる。しかし、工程を次々と説明したい猪俣は、話し合いをしている外国人たちに対して「ノースピークイングリッシュ」と“猪俣節”をさく裂。冒頭から先行き不安な展開に。果たして、お題を正しく伝えられるのか。
その後、別室で待機していた新山に、外国人たちがレクチャーを受けた遊びを再現する。言われるがまま、ロープを握ったまま寝そべる外国人を前に「なんやコレ！」「こんな遊びあるか!?」と新山は大混乱。
二階堂と猪俣の英語が正確に伝わるほど、新山の推理は有利になるが、そう簡単にはいかない。今回も予測不能な展開に新山は振り回されっぱなし。果たしてゲームクリアなるか。
【番組カット】何を見たんだ…驚いた表情を浮かべる猪俣周杜
今夜のゲーム「日本の遊び外国人に伝えられるかな」は、超実戦型の英語力が試される（!?）。二階堂と猪俣からレクチャーを受けた外国人たちは、2人の説明通りにお題を再現する。そして、その様子を見た解答者・新山（さや香）が、どんな遊びなのかを予想し当てられればゲームクリアとなる。
その後、別室で待機していた新山に、外国人たちがレクチャーを受けた遊びを再現する。言われるがまま、ロープを握ったまま寝そべる外国人を前に「なんやコレ！」「こんな遊びあるか!?」と新山は大混乱。
二階堂と猪俣の英語が正確に伝わるほど、新山の推理は有利になるが、そう簡単にはいかない。今回も予測不能な展開に新山は振り回されっぱなし。果たしてゲームクリアなるか。