大鶴義丹、妻と自宅で“ホットプレートBBQ”夫婦時間のオフショット公開「うーん、最高ですね」 2012年に再婚を発表
俳優の大鶴義丹（58）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻と自宅で“ホットプレートBBQ”を楽しむ、仲むつまじい夫婦時間のオフショットを公開した。
【写真】「うーん、最高ですね」「おいしそう！」夫婦時間のオフショットを公開した大鶴義丹
大鶴は「日曜日の夜は自宅で、夫婦2人で、地味に、新兵器の無煙ホットプレートでワイン＆ステーキでした」と報告。ホットプレートでは、肉と旬の野菜が焼かれている。赤ワインについては「ちょい高め」と紹介し、こだわりのワインとともに夫婦でリラックスした時間を過ごしたことを明かした。
この投稿に、ファンからは「うーん、最高ですね」「めちゃくちゃおいしそう！」「お肉がすっごい良いものじゃないですか」といった料理への称賛や、仲むつまじい夫婦の様子を羨むコメントが寄せられている。
大鶴は歌手のマルシア（57）と結婚し、長女をもうけるも離婚。その後、2012年に再婚を発表している。
【写真】「うーん、最高ですね」「おいしそう！」夫婦時間のオフショットを公開した大鶴義丹
大鶴は「日曜日の夜は自宅で、夫婦2人で、地味に、新兵器の無煙ホットプレートでワイン＆ステーキでした」と報告。ホットプレートでは、肉と旬の野菜が焼かれている。赤ワインについては「ちょい高め」と紹介し、こだわりのワインとともに夫婦でリラックスした時間を過ごしたことを明かした。
この投稿に、ファンからは「うーん、最高ですね」「めちゃくちゃおいしそう！」「お肉がすっごい良いものじゃないですか」といった料理への称賛や、仲むつまじい夫婦の様子を羨むコメントが寄せられている。
大鶴は歌手のマルシア（57）と結婚し、長女をもうけるも離婚。その後、2012年に再婚を発表している。