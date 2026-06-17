『ハッチング -孵化-』のハンナ・ベルイホルム監督の新作映画『Nightborn（原題）』が、『ナイトボーン -夜哭-』の邦題で8月28日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。

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本作は、第76回ベルリン国際映画祭コンペティション部門でワールドプレミア上映された北欧チャイルドスリラー。理想の家族という幸福の内側に潜む恐怖と、人間の深層心理をえぐり出す。

物語の舞台は、フィンランドの森深い田舎町。子供を望む新婚夫婦サーガとジョンは、理想の子育てを夢見て、サーガの故郷であるその町へと移り住む。北欧神話の気配が今なお息づく神秘的な森に抱かれた2人は、やがて待望の子供を授かる。しかし、産声を聞いた瞬間、サーガは我が子に拭いきれない違和感を覚える。不安は次第に恐怖へと姿を変え、やがて狂気へと暴走していく。

母親サーガを演じるのは、『コンパートメントNo.6』のセイディ・ハーラ。その夫ジョンを、『ハリー・ポッター』シリーズのルパート・グリントが演じた。

公開されたポスタービジュアルは、恐怖の果てに狂気へと飲み込まれていく瞬間を捉えた、母親サーガの絶叫顔が強烈なインパクトを放つ。北欧らしい花柄の壁紙に彩られた愛らしい子ども部屋と、その異様な表情とのコントラストが、より一層不穏な違和感を際立たせている。中央には真っ赤な乳母車が配され、「私は“なに”を産んでしまったのか」というキャッチコピーが添えられている。

あわせて公開された特報映像では、まだ見ぬ我が子との幸せな暮らしを夢見て、自然豊かなフィンランドの田舎町へ移り住んだ新婚夫婦の姿が映し出される。やがて待望の子どもを授かり、幸せの絶頂を迎える2人。しかし、その歓喜の瞬間は突如として恐怖へと変わり、我が子を抱いたサーガは怯えた表情で「この子、普通じゃない」と呟く。その言葉を境に、不可解な怪異に見舞われたサーガは、次第に狂気へと追い詰められていく。深い森に囲まれた古い屋敷、蝕まれていく母親の精神、そして最後まで闇夜に隠れて明かされない赤ん坊の姿が描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）