仙台市内で就任会見に臨んだ

楽天の新監督に就任する吉井理人氏が17日、仙台市内で就任会見に臨んだ。“初陣”は19日にZOZOマリンスタジアムで行われる古巣のロッテ戦。吉井新監督は「やっつけにいく」と“決別”宣言となった。

壇上にあがった吉井新監督は昨年まで指揮を執ったロッテが初戦の相手となる。「去年の秋にマリーンズの監督を辞めてから、携わった選手の活躍がすごく楽しみだったので、つい最近までそういう気持ちだった」と、これまでの胸中を明かした。

しかし、「球界の中ではこういうことが起こりうることなので、そこを割り切って、今度は敵としてやっつけに行く気持ちで向かっていきたいと思います」と決意を語った。「もちろん心の中には、相手が頑張っている姿に、いいなというところはあるとは思うんですけども、試合になれば全力で戦いたいと思います」と古巣叩きを誓った。

楽天の吉井新監督は2023年のワールド・ベースボール・クラシックでは、侍ジャパンの投手コーチを務め優勝に貢献。同年からロッテ監督に就任し、初年度2位。翌2024年も3位となり、CS進出を果たしたが、昨季最下位となると、責任を取って退任した。（Full-Count編集部）