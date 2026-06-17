◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組 アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）

１２年ぶり５度目の出場のアルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が前回大会王者アルゼンチン（同１位）と１次リーグＪ組の初戦で対戦。元フランス代表ＭＦジネディーヌ・ジダン氏の息子ルカ・ジダン（スペイン・グラナダ）がアルジェリア代表のＧＫとして先発出場。Ｗ杯デビューとなった。

９８年Ｗ杯でフランスを初優勝に導いたレジェンドの血を受け継ぐルカ。世代別の代表ではフランス代表としてプレーしていたが、今大会出場に向けて昨年１０月に祖父母の出身地であるアルジェリア代表を選択していた。

今月３日に行われた、オランダ代表との親善試合では好セーブを連発。今大会初戦で日本代表から２点を奪った強力攻撃陣を完封する活躍で、１―０の勝利に貢献している。

◆アルジェリア（３大会ぶり５度目） ＦＩＦＡランク２８位。Ｗ杯最高成績は２０１４年の１６強。アフリカ選手権は１９９０、２０１９年に２度優勝。ブラディミル・ペトコビッチ監督。主力はＭＦシャイビ（フランクフルト）、ＤＦアイトヌリ（マンチェスターＣ）ら。アフリカ予選は８勝１分け１敗で突破。首都アルジェ。人口約４６００万人。