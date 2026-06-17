保護犬として地方から東京にやってきたわんちゃん。しかし譲渡先から脱走してしまい、10ヶ月間ものあいだ独りぼっちで過ごすことに。

大怪我を負い、辛い日々に耐えながらも投稿者さんと出会えたわんちゃんの光景が、4万再生を超えて感動を届けています。

その光景を見た人からは、「いくら犬が好きでも、ここまでできる人はそうそういません」「この子に優しい世界を与えてくださりありがとうございます」と感謝の言葉が寄せられています。

【動画：10ヶ月間、東京で放浪する『元野犬』→足を引きずり、ひとりぼっちで…壮絶な保護の記録と『現在』】

保護犬として東京にやってきたわんちゃんが…

TikTokアカウント『ryota iwamoto』に投稿されたのは、野犬の保護活動を行っている投稿者さんとわんちゃんの出会いの光景。ある日、野犬を助けてあげてほしいという相談を受けた投稿者さん。そのわんちゃんは、足を引きずりながら街の中をひとりぼっちでさまよっていたそう。

わんちゃんは元々は地方で生まれ、保護犬として新しい飼い主さんと暮らすため東京にやってきたのだとか。しかし、譲渡先から逃げ出してしまい、ひとりぼっちで10ヶ月ものあいだ街をさまようこととなってしまったのでした。

往復4時間かけてわんちゃんの保護へ向かう投稿者さん

そんなSOSを受けた投稿者さんは、往復4時間かけてわんちゃんのところへ向かうことに。最後までやりきれるのかという不安を抱えながらも、「向き合ってあげなければ、この子の生まれた意味がない」という思いを胸に、わんちゃんを保護する決意を固めたといいます。

そうして、限られた時間と道具で工夫を重ねていった投稿者さん。その結果…わんちゃんを無事保護することに成功！

投稿者さんに迎えに来てもらったわんちゃんは、はじめ恐る恐る投稿者さんの手の匂いを嗅いでいたものの、安心できる相手だとわかったのか、すぐに投稿者さんの手に顔をすり寄せたといいます。

幸せいっぱいなサランちゃんの姿に感謝の声続々

その後わんちゃんは『サランちゃん』という素敵な名前をもらい、投稿者さんのパートナードッグとして一緒に生活することに。大きなけがを負って庇っていた足も治療してもらい、たくさんの愛情にあふれた日々を手に入れたのでした。

その後のサランちゃんは、素敵なお店に連れて行ってもらったり、海を眺められる浜辺でお散歩したり、たくさんのお友達ができたりと、幸せいっぱいな毎日を過ごしているそう。

そんなサランちゃんと投稿者さんの運命の出会いに、たくさんの人が涙することとなったのでした。

サランちゃんと投稿者さんの思い出の光景には、「素敵なパートナーに出会えて本当に良かった」「サランちゃんを助けてくださって、ありがとうございます」「サランちゃんに携わる全てのかたに幸せが訪れますように」と祝福の声が続々と寄せられることに。

TikTokアカウント『ryota iwamoto』では、そんな野犬たちの幸せを願い日々活動する投稿者さんと、保護された野犬たちの記録が綴られています。

サランちゃん、投稿者さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ryota iwamoto」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。