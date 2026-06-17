エスピナルは今季2度目のDFA

ドジャースは16日（日本時間17日）、トミー・エドマン内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、代わってサンティアゴ・エスピナル内野手が40人枠から外れるDFA（事実上の戦力外）となったことを発表した。この“人事異動”に対し、SNS上のファンからは「寂しくなるなぁ」などと複雑な声が殺到している。

エドマンは昨オフに右足首の手術を受け、今季は開幕からILに入りリハビリを続けていた。デーブ・ロバーツ監督は、復帰後の起用法について二塁、三塁、左翼といった複数ポジションで起用することを明かしている。攻守で高いユーティリティー性を誇る男の合流はチームにとって大きなプラスとなるが、その裏でエスピナルがロースターから弾き出される形となった。

エドマンと同じく万能型の内野手としてプレーしたエスピナルは、今季打率.268、1本塁打を記録。直近に出場した4試合ではいずれも安打を放つなど状態を上げていた。今季はマイナー契約からメジャー契約を勝ち取り、5月に一度DFAとなったが、エンリケ・ヘルナンデス内野手の再故障により再びメジャー契約を結んでいた。

前日にロバーツ監督が明言していたエスピナルのDFA。それでも、チームを支えた功労者の離脱に米ファンも複雑な胸中を吐露している。「分かってたけど複雑な気分」「おかえりエドマン」「貢献してくれてありがとう、エスピナル」「やっと帰ってきたか」「エドマンの復帰はうれしいけど、エスピナルがいなくなるのは悲しい」「きたああああ」「寂しくなるなぁ」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）