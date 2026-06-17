ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』SUPER EIGHT新曲が主題歌に決定！ 本編映像＆音源初解禁のPR映像も公開
SUPER EIGHTの横山裕が主演する7月1日スタートのドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ／フジテレビ系／毎週水曜23時）の主題歌が、SUPER EIGHTの新曲「再咲（さいさく）」に決定した。さらに、同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。
【動画】本編映像も収録された『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』PR映像
同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していくバディサスペンス。
主題歌に決まったSUPER EIGHTの「再咲」は、何度でも再び咲く花のような強さをテーマに、“正しさとは何か”を問いかけながら、自分自身の感情と向き合い、葛藤しながらも、大切な誰かの存在によって希望を見出していく姿を描いた一曲。
SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。
同曲は8月5日発売となるSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録されることが決定。初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録される。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日0時からは各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信される。
PR映像では、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。
バックで流れるSUPER EIGHTの新曲「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立てる。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。
【動画】本編映像も収録された『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』PR映像
同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れない一匹オオカミの刑事（横山）と、殺人鬼に触れると“殺した人数”が見えるという特異な能力を持つ女性（関水渚）が、それぞれ大切な人を奪われた復讐（ふくしゅう）のため、秘密裏にバディを組み、日常に紛れる猟奇的な連続殺人鬼＝シリアルキラーと対峙（たいじ）していくバディサスペンス。
SUPER EIGHTらしい骨太で力強いバンドサウンドに乗せ、疾走感と緊張感を感じさせるロックチューンに仕上がった。
同曲は8月5日発売となるSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録されることが決定。初回限定“八”盤には本楽曲のMusic Clip＋Makingも収録される。さらに、ドラマ第1話放送直後の7月2日0時からは各音楽配信サービスにて本楽曲が先行配信される。
PR映像では、横山演じる磯貝のクールな登場シーンや、復讐のために手を組むことになるヒナタとの緊迫感あふれる出会いのシーンなど、ドラマのプロローグとなる本編映像が初公開されている。
バックで流れるSUPER EIGHTの新曲「再咲」の勢いのある疾走感が、日常に潜むサスペンスの世界観をより一層引き立てる。
水ドラ★イレブン『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』は、カンテレ・フジテレビ系にて7月1日より毎週水曜23時放送。