「国が忠告するって相当なこと」厚生労働省、マンジャロに関して“危険”と注意喚起「これはガチおこです」
厚生労働省の公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。「マンジャロ」の使用について、注意喚起しました。
【投稿】厚生労働省がマンジャロについて注意喚起
コメントでは「注意喚起はいいけど、売ってる・処方してる側にメス入れないと意味ないでしょ」「国が忠告するって相当なことだよね」「注意喚起じゃなくて、糖尿病患者以外に処方出来ないようにしたら？」「糖尿病以外で使うやつは税金死ぬほどとろうぜ それでもやりたいやつは自由なんだから」「これはガチおこです」「医者をコントロールするのがお国じゃないんですかね？」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】厚生労働省がマンジャロについて注意喚起
「思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険」同アカウントは「【マンジャロは糖尿病のお薬です】マンジャロは『糖尿病』の治療を目的に承認された薬です。ダイエットなど、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険です」と説明。「医療者から薬のリスクについて十分な説明を受け、薬について正しく理解することが重要です」と、呼び掛けました。
「必要な対応を進めます」同日、「マンジャロは『糖尿病』の治療を目的に承認された薬です」と改めて強調し「本日、医療機関に対し、添付文書に基づく適正使用や副作用が発生した場合の対応体制の整備などを要請しました。また、製薬企業に対し、注意喚起や安全性情報の収集への協力などを要請しました」と報告した同アカウント。「マンジャロの適応外使用による思わぬ健康被害を防止するため、必要な対応を進めます」とのことです。今後の動向にも注目です。
(文:多町野 望)