ベッド上で無防備すぎる体勢に…LE SSERAFIM・ウンチェ、胸元ゆるゆるオフショル姿にドキッ「あぶない」

LE SSERAFIMのウンチェが、天使のようなビジュアルを披露した。

ウンチェは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】無防備すぎる…ウンチェ、胸元ゆるゆるオフショル姿

公開された写真には、ベッドの上で自撮りするウンチェの姿が収められている。ウンチェは、ホワイトのオフショルダートップスにお団子ヘアを合わせたフェミニンなスタイリングを披露。透き通るような美肌とすっきりとしたデコルテラインが、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「無防備すぎる」「あぶない」「天使？」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウンチェInstagram）

なお、ウンチェが所属するLE SSERAFIMは、7月11日・12日の仁川（インチョン）公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'」の幕を開ける。日本公演は、大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡の計5都市で開催される予定だ。

◇ホン・ウンチェ プロフィール

2006年11月10日生まれ。HYBE傘下レーベルSOURCE MUSICから誕生した初のガールズグループLE SSERAFIMとして2022年5月2日にデビュー。ダンスを習い始めてたった1年でJYPエンターテインメントとPLEDISエンターテインメントで合格した経歴がある。社交的で明るい性格の持ち主でメンバーからも愛される最年少メンバー。デビュー曲『FEARLESS』の振り付けは2時間で習得したという。