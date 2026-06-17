「足が臭くなりそうな緊張」も切り抜けて 高3・中澤紗来が目指す大会史上初の“姉妹V”と“姉の背中”
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞滋賀県の名神八日市CCで行われた昨年大会は、現在JLPGAツアーでプレーする中澤瑠来（るな）が制した。その妹・ 紗来（さら、埼玉栄高3年）にとって、1年前の記憶は鮮明だ。
【写真】懐かしい！ 尾関彩美悠は高校3年時に日本女子アマを制した
「すごいなという気持ちもあるんですけど、3日目が始まった時は同じスコア（トータル1アンダー）だった。（自分は）まだまだだなって思いました。（勝ち切る力は）まだ無いなって」。トータル8アンダーで日本一になった姉に対し、妹はトータル9オーバーの41位。最後は大きく差をつけられた悔しさも残っている。 そして今年は大会史上初となる“姉妹優勝”さらには“姉妹連覇”がかかる大会にもなる。そこで首位と4打差の1アンダー・14位タイ。滑り出しは上々だ。 「調子に合わせたマネジメントができました。あとはアプローチの後のパットがしっかりと決まってくれました」。奪ったバーディは3つだが、評価するのは、しびれる下りの1.5メートルのパーパットを立て続けに決めた、終盤の6、7、8番。「足が臭くなりそうなくらい緊張しました」。こんな独特の表現で笑いを誘ったが、それほど追い詰められたシーンを乗り越え、アンダーパーで帰ってきた。 この大会を制した姉は、その後、同年11月に受けた5度目のプロテストを突破し、今年ツアールーキーになった。日頃からアドバイスを求めている妹は、姉のこんな変化も感じ取っている。「去年までは“ボーン”とか“バーン”ってやるんだよ、みたいなアドバイスだったのが、プロになってから理論的になったんです。体の動きとかも言葉になっていて」。助言もより効果的なものになっている。 現在、高校3年生の中澤にとって、今年は初めてプロテストに挑む年でもある。課題は「ありすぎる」と言って笑うが、「仲はいいです」という姉の背中を追いかけていく。日本女子アマ優勝者（過去3年間）は、プロテストの1次、2次予選が免除され、いきなり最終テストからの挑戦が可能になる。だが、「そんなに簡単ではないと思う」と一度前置き。「（あす以降も）自分の振りをして、しっかりピンを狙いたい」と、まずは内容を追い求めていく。 2003年5月29日生まれの姉と、08年7月22日生まれの妹は5学年違い。ともに『来』という文字が名前に含まれるが、これは「瑠来が（紗来が生まれた時に）『自分と同じ漢字を入れたい』って言ったから」というのが理由。小さい頃から、姉にとっても妹は特別な存在だ。 「そんなに簡単なことではないのは分かってますが、（姉妹連覇は）頑張りたい。（モチベーションに）なってますね」。名前に『来』という文字が使われている理由を聞くと、「確か“宝が来るように”という意味だと聞きました」と記憶を引っ張り出す。そろってアマチュア日本一という“宝”を手繰り寄せた姉妹になりたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 初日の結果
中澤紗来 プロフィール＆戦績
“連続イーグル娘”長澤愛羅が乗り越えた思わぬ災難「バッグが…」 先週の偉業に大反響も
「去年よりレベルは絶対に上がっている」 16歳の廣吉優梨菜が“アマ日本2冠”へ単独首位発進
“生き残り”を懸けた最終決戦へ ボーダーライン上の現状は？【リランキング動向】
【写真】懐かしい！ 尾関彩美悠は高校3年時に日本女子アマを制した
「すごいなという気持ちもあるんですけど、3日目が始まった時は同じスコア（トータル1アンダー）だった。（自分は）まだまだだなって思いました。（勝ち切る力は）まだ無いなって」。トータル8アンダーで日本一になった姉に対し、妹はトータル9オーバーの41位。最後は大きく差をつけられた悔しさも残っている。 そして今年は大会史上初となる“姉妹優勝”さらには“姉妹連覇”がかかる大会にもなる。そこで首位と4打差の1アンダー・14位タイ。滑り出しは上々だ。 「調子に合わせたマネジメントができました。あとはアプローチの後のパットがしっかりと決まってくれました」。奪ったバーディは3つだが、評価するのは、しびれる下りの1.5メートルのパーパットを立て続けに決めた、終盤の6、7、8番。「足が臭くなりそうなくらい緊張しました」。こんな独特の表現で笑いを誘ったが、それほど追い詰められたシーンを乗り越え、アンダーパーで帰ってきた。 この大会を制した姉は、その後、同年11月に受けた5度目のプロテストを突破し、今年ツアールーキーになった。日頃からアドバイスを求めている妹は、姉のこんな変化も感じ取っている。「去年までは“ボーン”とか“バーン”ってやるんだよ、みたいなアドバイスだったのが、プロになってから理論的になったんです。体の動きとかも言葉になっていて」。助言もより効果的なものになっている。 現在、高校3年生の中澤にとって、今年は初めてプロテストに挑む年でもある。課題は「ありすぎる」と言って笑うが、「仲はいいです」という姉の背中を追いかけていく。日本女子アマ優勝者（過去3年間）は、プロテストの1次、2次予選が免除され、いきなり最終テストからの挑戦が可能になる。だが、「そんなに簡単ではないと思う」と一度前置き。「（あす以降も）自分の振りをして、しっかりピンを狙いたい」と、まずは内容を追い求めていく。 2003年5月29日生まれの姉と、08年7月22日生まれの妹は5学年違い。ともに『来』という文字が名前に含まれるが、これは「瑠来が（紗来が生まれた時に）『自分と同じ漢字を入れたい』って言ったから」というのが理由。小さい頃から、姉にとっても妹は特別な存在だ。 「そんなに簡単なことではないのは分かってますが、（姉妹連覇は）頑張りたい。（モチベーションに）なってますね」。名前に『来』という文字が使われている理由を聞くと、「確か“宝が来るように”という意味だと聞きました」と記憶を引っ張り出す。そろってアマチュア日本一という“宝”を手繰り寄せた姉妹になりたい。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 初日の結果
中澤紗来 プロフィール＆戦績
“連続イーグル娘”長澤愛羅が乗り越えた思わぬ災難「バッグが…」 先週の偉業に大反響も
「去年よりレベルは絶対に上がっている」 16歳の廣吉優梨菜が“アマ日本2冠”へ単独首位発進
“生き残り”を懸けた最終決戦へ ボーダーライン上の現状は？【リランキング動向】