元ミス学習院グランプリで女優の松宮なつ（３５）が、夫で元サッカー日本代表でＪ１岡山のＤＦ立田悠悟（２７）との夫婦ショットを披露した。

１６日に自身のインスタグラムを更新し、「２０２６年から背番号を私の誕生日（４月８日）の『４８』にしてくれた、旦那さん」と２人の自撮りを投稿。同じシャツを着たペアルックだ。

「１００年構想リーグ ほんとうにお疲れ様でした。今期、全試合フル出場・皆勤賞 そして、フェアプレー個人賞もおめでとう！」と立田の快挙を祝福。「オフもしっかり楽しみ充実させていこ＃４８」とつづり、幸せいっぱいな姿にフォロワーは「素敵な旦那様」「お似合いな２人」との声を寄せた。

松宮は「ミス学習院２０１２」グランプリをきっかけに芸能界入り。日本テレビ系「シューイチ」にシューイチガールズとしてレギュラー出演したほか、フジテレビ開局６０周年記念の木村拓哉主演のドラマ「教場」などに出演した。昨年１１月にＳＮＳで「私ごとではございますが、この度サッカー選手の立田悠悟さんと結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告した。