「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）

獅子を“完全制圧”した９球だった。先発・才木の後を受けて七回から登板した阪神・工藤がイマキュレートイニング（３者連続３球三振）を達成。球団では１９６２年の石川緑、２００５年の桟原将司以来、２リーグ制以降では３人目の快挙を成し遂げた。

「ベンチに帰ってから気付きました。投げている途中は意識していなかったです」

追加点を狙う西武打線に、筋肉のよろいをまとった豪腕が立ちはだかった。先頭・西川は直球で追い込んだ後のフォークで、続く代打・山村は変化球３球で空振り三振に仕留めた。桑原も変化球２球で簡単に追い込む。

次の球で三振を取れば３者連続３球三振か…そんなファンの期待がうっすらと聖地を覆う中、この日最速１５９キロの直球を内角に突き刺した。圧巻の見逃し三振。１点ビハインドの甲子園は勝利したかのような歓声に包まれた。

ここまで１７試合に登板し、防御率１・４７。５試合連続で四死球を与えていない。「ストレートでカウントを取れるようになってきた」、「変化球も低めに集められた」と収穫は多い。その上で「もっと的を絞らせないような配球を日々勉強していきたい」と、向上心も尽きることはない。

剛速球を持ちながら制球に苦しむ姿はもうそこにはない。無駄球のない美しき９球。工藤は今まさに最強リリーバーへの道を闊歩（かっぽ）している。