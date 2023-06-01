「選手もルールも知らない」本田圭佑の“奔放”なTV解説に海外メディアも唖然！「中継は彼のショーへと変わった」

「選手もルールも知らない」本田圭佑の“奔放”なTV解説に海外メディアも唖然！「中継は彼のショーへと変わった」