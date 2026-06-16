#37 遠藤航離脱の舞台裏…オランダ戦予想スタメン【ゲキスタ】
日本代表は現地時間14日(日本時間15日)に北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦します。
試合3日前にキャプテンの遠藤航選手の離脱と町野修斗の追加招集が発表されるという激震も走った森保ジャパン。チームへの影響、選手たちの雰囲気は? 目前に迫ったオランダ戦の予想スタメンと展望をゲキサカ日本代表担当の竹内記者が現地から最新情報をお届けします。
(収録日:2026年6月12日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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