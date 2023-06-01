神奈川県鎌倉市のマンションで、高齢の男性が頭から血を流して死亡しているのが見つかりました。警察は同居する息子が父親を殺害したとみて調べています。

警察によりますと、16日正午ごろ、鎌倉市で「SNSで知人が『父親を木刀で殴った』と書き込んでいる」と通報がありました。

警察はSNSに書き込みをした人物の自宅マンションに向かい、その後、部屋に入ったところ、住人の高柳一夫容疑者（54）が鎌倉署の男性巡査長（36）に体当たりをしてきたということです。

警察は公務を妨害したとして高柳容疑者（54）を現行犯逮捕しました。

調べに対し高柳容疑者は「体当たりしたことはありません」と容疑を否認しています。

高柳容疑者は、この部屋に高齢の父親と母親の3人で暮らしていましたが、リビングに父親とみられる高齢の男性が頭から血を流して倒れているのが見つかりその場で死亡が確認されました。

室内からは血の付いた木刀も見つかっていて、警察は高柳容疑者が同居する父親を木刀で殺害したとみて事件のいきさつを詳しく調べています。