27歳の人気モデルが、美背中あらわ＆ボディラインが際立つ純白のウェディングドレス姿を披露し、スタジオから「きれい…」とため息が漏れる場面があった。

【映像】27歳人気モデルの美背中あらわな白ドレス姿

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

結婚式まで残り5日という中で、22歳で起業した九州男児のシンペイ（スタートアップ起業家・年収960万円・28）との“ゼロ日婚約”が成立したなつえ。結婚式当日は、デコルテや首元、美背中があらわなビスチェタイプで、ボディラインが際立つスレンダーラインの純白のウェディングドレスに身を包んだ。

これまでも、デート相手に合わせて洋服のスタイルを変えるなど、モデルらしさを発揮してきたなつえ。しかし、式場の扉が開き、今回はより洗練された着こなしで登場すると、スタジオには「はぁ……きれいね」とため息が漏れていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）