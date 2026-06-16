柏の大卒1年目MF角田惠風が藤枝へ期限付き移籍「活躍を届けられるよう頑張ります」
柏レイソルは16日、MF角田惠風(22)が藤枝MYFCへ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年7月1日から27年6月30日までで、柏と対戦する公式戦には出場できない。
角田は慶應義塾大出身の大卒ルーキー。今季はベンチ入りこそあったが出場はなかった。柏を通じて「この半年間支えてくださったファン・サポーターの皆さま、そして日頃からご指導いただいた監督・コーチングスタッフ、チームメートの皆さんに心から感謝しています。これまでプレーをお見せする機会はありませんでしたが、藤枝の地から活躍を届けられるよう頑張ります。引き続き応援のほどよろしくお願いします」とコメントしている。
また、藤枝を通じて以下のように意気込んだ。
「まず、このような機会を与えてくださった藤枝MYFCの関係者の皆さまに感謝しています。チームの目標達成に貢献できるよう、日々のトレーニングから全力で取り組み、結果で証明したいと思います。そしてファン・サポーターの皆さまの期待に応えられるよう、自分の持てる力をすべて出して戦いますので、応援のほどよろしくお願いします」
角田は慶應義塾大出身の大卒ルーキー。今季はベンチ入りこそあったが出場はなかった。柏を通じて「この半年間支えてくださったファン・サポーターの皆さま、そして日頃からご指導いただいた監督・コーチングスタッフ、チームメートの皆さんに心から感謝しています。これまでプレーをお見せする機会はありませんでしたが、藤枝の地から活躍を届けられるよう頑張ります。引き続き応援のほどよろしくお願いします」とコメントしている。
また、藤枝を通じて以下のように意気込んだ。
「まず、このような機会を与えてくださった藤枝MYFCの関係者の皆さまに感謝しています。チームの目標達成に貢献できるよう、日々のトレーニングから全力で取り組み、結果で証明したいと思います。そしてファン・サポーターの皆さまの期待に応えられるよう、自分の持てる力をすべて出して戦いますので、応援のほどよろしくお願いします」