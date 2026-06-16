辻希美、長男・青空（せいあ）くんへの春巻き弁当公開「お花のにんじん可愛い」「暑い季節に冷たいフルーツ嬉しい」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が綺麗」長男へのぎっしり詰まった春巻き弁当
辻は「今日のお弁当」と記し、青空くんへの弁当を公開。海苔を乗せたご飯の横に春巻き、顔を描いた卵焼き、肉、ウインナー、花の形に飾り切りされたニンジンがぎっしり詰まった大きな弁当箱に、保冷容器に入ったフルーツとおにぎりが1つ添えられている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「まさに高校生男子のお弁当の量」「ひと手間加えたお花のにんじん可愛い」「詰め方が綺麗」「暑い季節に冷たいフルーツ嬉しい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が綺麗」長男へのぎっしり詰まった春巻き弁当
◆辻希美、長男への手作り弁当公開
辻は「今日のお弁当」と記し、青空くんへの弁当を公開。海苔を乗せたご飯の横に春巻き、顔を描いた卵焼き、肉、ウインナー、花の形に飾り切りされたニンジンがぎっしり詰まった大きな弁当箱に、保冷容器に入ったフルーツとおにぎりが1つ添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷり」「まさに高校生男子のお弁当の量」「ひと手間加えたお花のにんじん可愛い」「詰め方が綺麗」「暑い季節に冷たいフルーツ嬉しい」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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