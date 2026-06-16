PUFFYデビュー30周年記念ライブがエムオン!にて放送！SPゲストとして奥田民生も参戦

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PUFFYのデビュー30周年記念ライブ「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」の模様が、MUSIC ON! TV（エムオン!）にて6月27日19時より放送される。

■ライブが行われた5月13日は、PUFFYのデビュー日

1996年に奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でデビューし、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」など、次々とヒットを連発してきたPUFFY。

2026年にデビュー30周年を迎えた彼女たちが、デビュー日となる5月13日に、東京・LINE CUBE SHIBUYAで「PUFFY 30th Anniversary Live 『One Night “Birthday” Carnival』」を開催。同公演には、スペシャルゲストとして奥田民生も登場した。

また、放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約してキャンペーンに応募した人の中から抽選で3名に「直筆サイン入りタオル（PUFFY×ヒグチユウコ ぬぬむむぎちぎちタオル）」が当たるプレゼント企画も実施。こちらも要チェックだ。

■番組情報

MUSIC ON! TV M-ON! LIVE PUFFY「PUFFY 30th Anniversary Live『One Night “Birthday” Carnival』」

06/27（土）19:00～21:00

再放送：o7/15（水）22:00～24:00

＜オンエアリスト＞

誰かが

妖怪PUFFY

パフィーのツアーメン

SUNRISE

DE RIO

CHOEGOIST

ナイスバディ

プールにて

パフィーのHey!Mountain

これが私の生きる道

誰がそれを

君とオートバイ

JOINING A FAN CLUB

モグラライク

Tokyo I’m On My Way

渚にまつわるエトセトラ

愛のしるし

Bye Bye

アジアの純真

とくするからだ

※放送内容はライブ内容と異なる場合あり

■関連リンク

キャンペーンの詳細はこちら

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2026/05/13/312551/

MUSIC ON! TV OFFICIAL SITE

http://www.m-on.jp

PUFFY OFFICIAL SITE

https://puffy.jp/