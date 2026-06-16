進化した２ドアスポーツ

トヨタのアメリカ法人は2026年6月1日、ピュアスポーツモデル「GR86」の2027年モデルを発表しました。

GR86は、トヨタとスバルが共同開発した全長約4.3mほどの比較的小さなボディサイズのピュアスポーツモデルです。低重心な水平対向エンジンとFR（フロントエンジン・リアドライブ）レイアウトを採用し、意のままに操る楽しさを追求しています。

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初代は2012年に「86」としてデビューしました。手の届く価格帯で本格的なFRスポーツを提供した存在として注目を集め、スポーツカー市場に新たな流れを生み出しました。

2021年、トヨタのスポーツブランドである「GR」の名を冠し、エンジン排気量の拡大やボディ剛性の向上などを通じて、走行性能をさらに磨き上げています。

今回アメリカで発表された2027年モデルでは、ボディカラーに新色「サンダー」を追加しました。ソリッドグレーを基調としたカラーで、光の当たり方によって表情を変えながら、GR86の彫刻的なボディラインとスポーツカーらしい存在感を際立たせます。

インテリアでは、上級グレード「プレミアム」に新たな「コックピットレッド」を設定しました。ブラックを基調としながら、シートサイドなどにレッドを配することで、スポーツカーらしい高揚感を演出しています。

最高出力228馬力、最大トルク184lb-ftを発生する2.4リッター水平対向4気筒エンジンに6速MTまたは6速ATを組み合わせたパワートレインに変更はありません。

ただ、スロットルキャリブレーションの見直しによって、アクセル操作に対する応答性をより自然でリニアなものとしました。また、5速から4速へのシフトダウン時のフィーリングを改善するなど、ドライバーとクルマの一体感をさらに高めました。

Brembo製ブレーキやSACHS製ダンパーなどで構成されるパフォーマンスパッケージは引き続き設定されます。価格や仕様などの詳細は未定。販売店には今夏から順次導入される見込みです。