初の中国資本企業がパキスタン資本市場に上場

中国金融先物取引所など中国側共同事業体を筆頭株主とするパキスタン証券取引所は6月15日、初の中国資本企業の上場を迎え、同時にパキスタン資本市場の多くの記録を更新し、中国・パキスタン経済回廊協力が産業投資から「産業+資本」の二輪駆動の新たな段階に踏み出したことを示しています。

初の中国資本企業がパキスタン資本市場に上場し、パキスタン資本市場の多くの記録を樹立しました。新規株式公開（IPO）による調達額は約2800万ドルに達し、応募超過は16．7倍になり、5秒で全額応募を完了し、パキスタン証券取引所の最高応募金額と最速応募を記録しました。

中国金融先物取引所の副社長でパキスタン証券取引所の中国側取締役である遊航氏は、「中国とパキスタンの経済協力にとってマイルストーン的な出来事であり、今回は技術導入、生産能力の実行に移すこと、最終的な資本市場への溶け込みまで、完璧な閉ループを完成した」と述べました。

パキスタン証券取引所の管理者ファルーク・ハミド・サブズワリ氏は、「この資金調達プロジェクトはパキスタン証券取引所に新たな活力を注ぎ込み、中国と協力している他の企業にもモデル効果をもたらした」と指摘しました。（提供/CGTN Japanese）