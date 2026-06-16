DAZNが日本vsオランダの音声不具合を謝罪「ご迷惑とご心配をおかけしました」
『DAZN』は16日、日本時間15日に行われた北中米ワールドカップ・日本代表対オランダ代表の配信について、「一部時間帯で音声不具合、特に前半には映像との同期ずれが発生いたしました」と報告した。
日本のW杯初戦となったこの試合では音ズレが指摘され、SNS上でもファンから不満の声が多く投稿されていた。同社は「試合を楽しみにしていただいていた視聴者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 DAZNでは本件を重大な事象として受け止め、現在、原因の詳細な調査を進めるとともに、再発防止に向けた対応を実施しております」と伝えている。
DAZNは現在実施している対応として「技術的な原因の調査および検証を致しました。 調査結果を踏まえ、必要な対策を速やかに実施いたします。 あわせて、監視体制、確認プロセスおよびエスカレーションフローの見直しを進めております」と発表。今後については「次戦に向けて、実運用環境に近い条件下で事前検証およびテストを実施し、再発防止策の有効性を確認いたします。 改めまして、視聴者の皆様ならびに関係パートナーの皆様にご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と伝えている。
見逃し配信とハイライトは問題なく視聴できる状態にあるとしている。
日本のW杯初戦となったこの試合では音ズレが指摘され、SNS上でもファンから不満の声が多く投稿されていた。同社は「試合を楽しみにしていただいていた視聴者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 DAZNでは本件を重大な事象として受け止め、現在、原因の詳細な調査を進めるとともに、再発防止に向けた対応を実施しております」と伝えている。
見逃し配信とハイライトは問題なく視聴できる状態にあるとしている。