もはや“軽”より安い!?

今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。 今や人気のスーパーハイトワゴン系の軽自動車の新車価格は、200万円を超えることが珍しくなくなりました。

一方で、中古車市場を見ると新車では高価だったスバル「レガシィ アウトバック」がそれ以下の価格帯に入り始めています。かつて上級モデルとして位置づけられていた車種が身近になり、ユーザーからも関心が寄せられています。

【画像】超カッコイイ！ これが“軽より安い”スバル「“高級”ステーションワゴン型SUV」です！ 画像で見る（20枚）

アウトバックは、1994年に北米でデビューしてから30年を迎え、長距離移動の安心感や快適性、荷物を積みやすい実用性、質感の高い内装といった特徴を磨き続けてきたスバルのフラッグシップクロスオーバーSUVです。

日本には1995年に「レガシィ グランドワゴン」として導入され、その後「レガシィ ランカスター」を経て、2003年の3代目から現在の「アウトバック」へ名称が統一されました。

歴代を通じてブランドを代表するモデルとして位置づけられてきた一方、国内向けの販売は2025年3月末の受注をもって終了しています。

最終モデルの新車価格は約426万〜451万円と軽自動車とは大きな差がありますが、中古車市場では状況が異なり、手頃な価格帯で流通する個体が増えています。

支払総額150万〜200万円前後の予算で狙えるのは、2014〜2021年に販売された通算6代目にあたる先代モデルです。

中古車相場を見ると、2015〜2017年式の比較的年式の新しい個体も多く、走行距離2万〜5万km台の良好なコンディションの車両が100万〜140万円台で流通しています。

諸費用込みでも110万〜160万円台に収まるケースが多く、新車の軽自動車と比べても初期費用を抑えられるのが特徴です。

この価格帯では、上級グレードの「Limited（リミテッド）」も見つかります。

18インチアルミホイールや本革シート、パワーリヤゲートなどが装備され、フラッグシップらしい質感を備えた仕様です。

パワートレインは最高出力175PS・最大トルク235N・mを発生する2.5リッター水平対向4気筒エンジンで、スバル独自のシンメトリカルAWDとリニアトロニックCVTを組み合わせ、ゆとりある走りと悪路走破性を両立しています。

安全装備では、緊急自動ブレーキやACC（アダプティブクルーズコントロール）などを含む運転支援システム「アイサイト」を搭載。軽自動車の利便性も魅力ですが、

こうした装備により一定の安心感が確保されており、中古車としても必要な機能を備えたモデルといえます。

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ユーザーからは、走りについては「走りの余裕が軽とは違う」との声があり、価格面では「この価格帯なら狙いやすい」「軽より安いのは意外」といった反応が寄せられています。

装備に関しても「装備を考えると割安に感じる」との意見が見られ、先代モデルへの関心が高まっています。

レガシイアウトバックの国内販売が終了した今、手頃になった先代モデルを検討してみてもいいかもしれません。