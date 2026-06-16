「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日正午現在で伊藤忠商事<8001.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



１６日の東証プライム市場で、伊藤忠が３日ぶりに反落。同社の２７年３月期の連結最終利益は前期比５．５％増の９５００億円と最高益更新の見込み。ファミリーマートなど非資源分野が寄与する見通しだ。増配や自社株買いなど積極的な株主還元策も予定されている。ただ、ＡＩ・半導体関連株への人気が集中するなか、同社株への物色機運は乏しく、１１日には１８０２円と年初来安値をつけた。もっとも業績は良好であり中長期的な買い場との見方も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS