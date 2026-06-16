M!LK、GP帯初冠バラエティ番組『M!LKの爆裂ミッション』放送 サプライズされたメンバーのリアクション映像公開
M!LKのGP帯“初”冠バラエティ番組『M!LKの爆裂ミッション』がTBS系にて7月7日に放送されることが決定した。
【動画】番組決定をサプライズで発表されたM!LK リアルなリアクション映像
SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。そんな彼らがこれまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントを届ける。
今回の冠番組決定は、メンバーへ完全な「サプライズ」として知らされた。何も知らされていない5人が、GP帯での初冠番組決定を告げられた瞬間の、リアルな驚き、歓喜、そして初々しいリアクションの模様を収めたリアルなリアクション映像も公開。彼らの素の表情や絆が垣間見える瞬間となっている。
番組の全貌や詳細な放送内容は後日発表される。
『M!LKの爆裂ミッション』はTBS系にて7月7日22時放送。
【動画】番組決定をサプライズで発表されたM!LK リアルなリアクション映像
SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。そんな彼らがこれまでにない規模感でTBSとタッグを組み、新たなエンターテインメントを届ける。
番組の全貌や詳細な放送内容は後日発表される。
『M!LKの爆裂ミッション』はTBS系にて7月7日22時放送。